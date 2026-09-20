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Kırklareli Valisi Turan'dan gazilere ziyaret

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Kırklareli Valisi Turan'dan gazilere ziyaret
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, gaziler Seval Taka ve Tuncay Yalçın'ı evlerinde ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, gaziler Seval Taka ve Tuncay Yalçın'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Vali Turan'a, Kırklareli Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yakup Yürükçü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş eşlik etti.

Vatan uğruna gösterilen fedakarlığın milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Turan, gaziler Taka ve Yalçın'a huzur dolu bir ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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