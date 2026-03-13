Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve askeri personelle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Turan, her akşam başka bir ilçede şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini belirtti.

Turan, şehitlerin ve gazilerin üstün mücadeleleri hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Programa, 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel ve Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan da katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
