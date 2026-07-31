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Kırklareli Valisi Turan, Atatürk Stadyumu yenileme çalışmalarını inceledi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Stadyumu'nda başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Stadyumu'nda başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi.

Vali Turan, stadyumu gezerek yürütülen tartan pist çalışmalarını takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Umut Şenol'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençliğe ve spora yapılan yatırımlara önem verdiklerini söyledi.

Yenilenen tartan pist ile atletizm sporcularına daha modern ve güvenli bir antrenman ortamı sunulacağını ifade eden Turan, çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp stadyumun sporcuların hizmetine açılacağını belirtti.

Kaynak: AA
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