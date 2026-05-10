Haberler

Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anneler Günü dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi, annelerin önemini vurguladı ve onlara müzik dinletisiyle unutulmaz bir gün yaşattı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anneler Günü dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaşlılarla bir süre sohbet eden Turan, yaşlıların isteklerini dinledi.

Turan, konuşmasında, annelerin sevginin, merhametin, sabrın ve sonsuz fedakarlığın en kıymetli timsali olduğunu söyledi.

Güçlü kadınların güçlü aileleri, güçlü ailelerin ise güçlü toplumları ve aydınlık yarınları inşa ettiğini ifade eden Turan, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra etkinlikte, öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe, Vali Turan'ın eşi Nihal Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru

Çok sinirlendi! Sergen'i çıldırtan soru
Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı

Piyasaları sarsacak uydu görüntüsü
Manisa'da kadınlar için 'Leopar Gecesi' düzenlendi

Muhtardan sıra dışı etkinlik! "Leopar Gecesi" büyük ses getirdi