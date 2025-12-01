Kırklareli Valiliğince Muhtarlarla Toplantı Düzenlendi

Kırklareli Valiliğince Lüleburgaz ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlendi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Kemal Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları, düzensiz göçle mücadele, kış tedbirleri ve projeler değerlendirildi.

Turan, iletilen talepleri yerinde çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi.

Muhtarların, devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Turan, muhtarlara özverili çalışmaları için teşekkür etti.