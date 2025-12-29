Kırklareli Valiliğinden sürücülere kış lastiği uyarısı

Kırklareli Valiliği, olumsuz kış şartları nedeniyle sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz kış şartlarının yurt genelinde etkili olduğu belirtildi.

Can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekilen açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle can ve mal güvenliğiniz için kış lastiği, zincir, çekme halatı gibi ekipmanlarınız olmadan yola çıkmayınız. Zincirsiz ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmak hayati risk taşımaktadır. Trafik işaretlerine mutlaka uyunuz. Doğru lastik, güvenli yolculuk demektir. Tedbirli olalım, kazaların önüne birlikte geçelim." ifadelerine yer verildi.