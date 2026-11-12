Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Valiliği fırtınanın 14 Kasım 19.00'da etkisini kaybedeceğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valiliği, Meteoroloji uyarısına göre kentte güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Valilik, fırtınanın 14 Kasım Cumartesi 19.00 itibarıyla etkisini kaybedeceği tahminiyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.00 itibarıyla etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, fırtınanın yol açabileceği ulaşım aksamaları, çatıların uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Açıklamada ayrıca, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya HAYAT 112 Acil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı

Tarihte bir ilk yaşanıyor!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
Burak Hakkı ceviz işine girdi! Kilosu 480 TL, talebe yetişemiyor19

Ünlü oyuncu ticarete atıldı! Siparişlere yetişemiyor
Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok

42 damat birden aynı düğüne geldi ama tek bir gelin bile gelmedi
Bakan Kurum'dan COP31'de net mesaj: Kaderlerimiz birbirine bağlıdır

Bakan Kurum'un mesajı çok net: Kaderlerimiz birbirine bağlıdır
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi15

Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Verdiği kilolar dikkat çekti

Eleştirilerin hedefindeki ünlü oyuncunun son hali şaşırttı