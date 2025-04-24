Kırklareli Üniversitesi'nde Güncel Etkinlikler ve Yatırımlar Devam Ediyor

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor.

Ak, makamında KLÜ kurucu rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, üniversiteye olan katkılarından dolayı Aykaç'a teşekkür etti.

Aykaç da, Ak'a çalışmalarında başarılar diledi.

Babaeski'de çocuk parkları yenileniyor

Babaeski'de çocuk parklarının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çocukların sağlıklı, güvenli ve keyifli ortamlarda vakit geçirebilmeleri en büyük önceliklerinden olduğunu belirten Yayla, "Bu anlayışla, ilçemizdeki oyun parklarını yenilemek, eksiklerini gidermek ve standartlara uygun hale getirmek üzere sahada yerinde tespitler gerçekleştirdik." dedi.

İlçede tüm alanda yatırımların devam ettiğini ifade eden Yayla, her bir çocuğun gülüşünü çoğaltmak amacıyla parkların yenilendiğini ve yeni parklar kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Biyosidal eğitimi verildi

Kırklareli'nde biyosidal (kimyasal veya biyolojik etki gösteren ilaç) eğitimi verildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimin 15-17 nisan tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, kursiyerlere ilkyardım, kişisel koruyucu donanım, dezenfektanlar, koruyucular, haşere kontrolü için kullanılan ürünlerin etkileri, uygulama araçları ve kullanımı, kronik zehirlenmeler, biyosidal ürünlerin depolanması ve taşınması gibi konularda bilgi verildiği ifade edildi.

"Akademik Konferanslar Dizisi" etkinliği

Kırklareli Ülkü Ocakları'nın "Akademik Konferanslar Dizisi" etkinlikleri sürüyor.

İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Umut Üren konuşmacı olarak katıldı.

Üren, programda katılımcılara kariyeri ve üniversite hakkında bilgi verdi.

Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur programın ardından Üren'e plaket verdi.