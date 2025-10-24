Kırklareli Üniversitesi'nde Filistin Konferansı
Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kökleri Derinde Bir Sorun: Filistin'in Tarihsel Arka Planı' konferansında, Dr. Halil İbrahim Erol, Filistin tarihini ve Gazze'deki insani durumu ele aldı.
Kırklareli Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisince "Kökleri Derinde Bir Sorun: Filistin'in Tarihsel Arka Planı" konferansı gerçekleştirildi.
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Halil İbrahim Erol, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Türk milletinin Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadığını söyledi.
İsrail'in genç, yaşlı, çocuk demeden sivilleri vurduğunu ifade eden Erol, Filistin'in tarihi hakkında bilgi verdi.
Programa, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, akademik personel ile vatandaşlar katıldı.