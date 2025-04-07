Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Dereköy Sınır Kapısı ve çevresinde ulaşımda zorluklara neden oluyor. Meteoroloji uyarıları sonrası, bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardında Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan bazı araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.