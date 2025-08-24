Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kofçaz'da sağlık kurumlarında incelemede bulundu.

Cerit, Kofçaz Toplum Sağlığı Merkezi, Kofçaz 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Cerit, personellerin isteklerini dinledi.

Cerit, görevi başındaki personellere başarı diledi.

Demirköy İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Demirköy İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Hamdi Gülsoy, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Canan Genim, İlçe Başkanı Erdoğan Koca ve parti yönetimi ile üyeler katıldı.

Toplantıda, parti yönetimince yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Koca, programda yaptığı konuşmada, danışma meclisi toplantısının ilçe ve AK Parti için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını ifade eden Koca, "AK Parti ailesi olarak, sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ortak akıl ve birlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.