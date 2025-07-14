Kaymakam Yıldız, Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etti

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Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Yıldız, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip istekleri dinledi.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Yıldız, ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.

Trafik Komisyonu Toplantısı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Kemal Yıldız başkanlığında kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Trafik güvenliğinin herkes için önemli olduğunu belirten Yıldız, alınan kararların kısa sürede uygulanacağını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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