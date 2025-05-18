Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Balaban, ilçede yaşamlarını sürdüren Saliha Özbirge ile Mehmet Serdar Paksa ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aile kavramına önem verdiklerini ifade eden Balaban, ziyaretlerde ailelerin isteklerini dinledi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Ürünlerin üretim ve tüketim tarihlerini de kontrol eden ekipler, saklama koşullarını inceledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser ve diyabet dahil 95 ilaç geri ödeme listesine alındı
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar

Can pazarı kamerada! Gemi köprüye çarpınca askerler asılı kaldı
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.