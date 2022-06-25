Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'dan kentin eğitim durumu, devam eden ve planlanan projeler hakkında brifing aldı. Daha sonra müdürlük binasını gezen Ekici, personelle sohbet etti. Balıkçı tekneleri denetlendi Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçı tekneleri denetlendi. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gemilerin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgilerini kontrol etti. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi için denetimlere ağırlık verdiklerini belirtti. KLÜ'de Gıda Koordinasyon Kurulu toplantısı Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, başkanlığında rektörlük binasında düzenlenen toplantıda Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Yönergesi ile projeler görüşüldü. Şengörür, Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün yapacağı çalışmaları önemsediklerini söyledi. AA / Özgün Tiran - Güncel milli eğitim bakanlığı Hüseyin Kalkan Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.