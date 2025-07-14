Kırklareli'nde Yeni Kütüphane Hizmete Açılacak

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde yapımı tamamlanan kütüphane binasında incelemede bulundu.

Vali Turan kütüphaneyi gezerek Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den bilgi aldı.

Binanın en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Turan, kütüphanenin modern okuma salonları, dijital erişim olanakları ve sosyal alanlarıyla dikkat çektiğini belirtti.

Turan, kütüphanenin ilçenin eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sunacağına inandığını sözlerine ekledi.