Kırklareli'nde Yeni Kütüphane Hizmete Açılacak

Kırklareli'nde Yeni Kütüphane Hizmete Açılacak
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da yapımı tamamlanan kütüphane binasında incelemelerde bulundu. Vali, kütüphanenin modern okuma salonları ve dijital erişim olanaklarıyla eğitim ve kültüre katkı sağlayacağını belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde yapımı tamamlanan kütüphane binasında incelemede bulundu.

Vali Turan kütüphaneyi gezerek Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den bilgi aldı.

Binanın en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Turan, kütüphanenin modern okuma salonları, dijital erişim olanakları ve sosyal alanlarıyla dikkat çektiğini belirtti.

Turan, kütüphanenin ilçenin eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sunacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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