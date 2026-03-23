Kırklareli'ndeki bir kişinin evde çıkan yangında ölmesine ilişkin gözaltına alınan kadın tutuklandı

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki M.A'nın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akalar Mahallesi'nde iki hafta önce çıkan yangında M.A'nın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangından kısa süre önce 55 yaşındaki G.Ö'nün elinde kağıt ve karton parçalarıyla bölgede dolaştığını belirledi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

G.Ö'nün savcılık ifadesinde, husumetlisi olduğu öne sürülen M.A'nın evinin bahçesindeki kağıt ve tahta parçalarını yanında getirdiği yağ ile tutuşturduğunu itiraf ettiği iddia edildi.

Şüpheli, "tasarlayarak ve yangınla kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.