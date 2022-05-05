Kırklareli'nde süneyle mücadele çalışması başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde süneyle mücadele çalışması başlatıldı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde süneyle mücadele çalışması başlatıldı

Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlatıldı.

Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki ekili alanlarda incelemede bulundu.

Süneye karşı mücadele yürüten ekipler, çiftçileri de bilgilendirdi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdür Abuzer Sağdıç, sünenin, hububatın en önemli zararlısı olduğunu bildirdi.

Sünelerin buğday başaklarında emgi zararı yaptığını ifade eden Sağdıç, verimde ve kalitede düşmelere neden olduğunu belirtti.

Bölgede 3 ekip 25 personel ile süne mücadelesi yürüttüklerini anlatan Sağdıç, çiftçilerin de bu zararlıya karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli, Lüleburgaz, Buğday, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title