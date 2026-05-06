Kırklareli'nde Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde düzenlenen toplantıda, okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri, denetim faaliyetleri ve trafik düzenlemeleri ele alındı. Vali Uğur Turan, çocukların güvenli bir eğitim ortamında bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, okul çevrelerinde alınan mevcut güvenlik tedbirleri, denetim faaliyetleri, servis güvenliği, okul giriş, çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve risk oluşturan unsurlar ele alınarak kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Çocukların ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmasının en öncelikli konuların başında geldiğini belirten Turan, geleceğin teminatı öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını ifade etti.

Okul ve çevresinde alınacak her türlü tedbirin sadece güvenliği değil, aynı zamanda eğitim kalitesini de doğrudan etkilediğini vurgulayan Turan, risk oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
