Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Keçe İşleme Sanatı Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde keçe işleme sanatıyla yapılan 'Çingene kızı' tablosu sergisi, ilgi gördü. Müzeler Haftası kapsamında Kent Müzesi'nde açılan sergide, keçe işleme sanatının gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Kırklareli'nde keçe işleme sanatıyla yapılan "Çingene kızı" tablosu ilgi gördü.

Müzeler Haftası kapsamında Kent Müzesi'nde unutulmaya yüz tutmuş keçe işleme sanatı ile yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, programda yaptığı konuşmada, müzelerin insanların ortak kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarıldığı yerler olduğunu söyledi.

Keçe işleme sanatının gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Şen, müzecilik faaliyetlerini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen, Müze Müdür Vekili İlknur Yaz sergiyi gezerek keçe sanatçısı Ergül Okan'dan bilgi aldı.

Sergide 30 eser arasında bulunan "Çingene kızı" tablosu ilgi gördü.

Sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Sanat Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title