Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Kırklareli'nde kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan yolcu, hastanede hayatını kaybetti.

Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan yolcu, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 39 SN 972 plakalı otomobil ile İ.S. idaresindeki 59 DB 167 plakalı otomobil Karamusul köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 59 DB 167 plakalı otomobilde bulunan F.S. (45) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

F.S. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title