Kırklareli'nde kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan yolcu, hastanede hayatını kaybetti.
Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan yolcu, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 39 SN 972 plakalı otomobil ile İ.S. idaresindeki 59 DB 167 plakalı otomobil Karamusul köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 59 DB 167 plakalı otomobilde bulunan F.S. (45) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
F.S. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel