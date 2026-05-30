Kırklareli'nde merada kaybolan besici 8 saat sonra bulundu

Kırklareli'nde merada kaybolan 74 yaşındaki hayvan besicisi Hasan Eman, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin 8 saat süren arama çalışmaları sonucu bir çukurda bulundu. Vücudunda kırıklar tespit edilen Eman, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocahıdır Mahallesi'ndeki ağılından hayvanlarını otlatmak amacıyla meraya giden 74 yaşındaki Hasan Eman'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Şeytandere mevkisinde başlattığı arama çalışmaları yaklaşık 8 saat sürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda meradaki bir çukurda bulunan Eman'ın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

İlk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Eman'ın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
