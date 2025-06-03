Kırklareli'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 17 Bin Makaron ve 7 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kırklareli'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 17 Bin Makaron ve 7 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri 17 bin 20 makaron ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırklareli'nde 17 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 17 bin 20 makaron ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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