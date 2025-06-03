Kırklareli'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 17 Bin Makaron ve 7 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri 17 bin 20 makaron ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırklareli'nde 17 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 17 bin 20 makaron ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel