Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kırklareli'nde Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda yapılan İl Encümeni Toplantısı'nda önemli gündem maddeleri görüşüldü. Vali Uğur Turan, encümene çalışmalarında başarı diledi.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

İl Encümeni Toplantısında önemli kararlar alındığını ifade eden Turan, encümene çalışmalarında başarı diledi.

Turan, hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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