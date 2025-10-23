Haberler

Kırklareli'nde Hükümlü ve Tutuklulardan El Sanatları Sergisi

Güncelleme:
Kırklareli Adliyesi'nde, hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el sanatları sergisi açıldı. Sergide çeşitli el sanatları eserleri sergilenirken, ayrıca kas hastalığı ile mücadele eden bir çocuğa yardım amaçlı kermes düzenlendi.

Kırklareli'nde hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el sanatları sergisi açıldı.

Kırklareli Adliyesi fuaye alanında gerçekleştirilen sergi açılışına, Vali Vekili Yusuf Güler, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, kurum müdürleri, hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Sergide, 3 boyutlu tablolar, tel kırma sanatı, bez bebek, örgü ve anahtarlıklar bulunuyor.

Ayrıca sergi alanında Yalova Adliyesinde görevli hakim Özlem Doğru'nun kas hastalığıyla mücadele eden çocuğuna yönelik yardım kermesi de düzenlendi.

Kermeste adliye birimlerince hazırlanan gıda ürünleri satışa çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, sergi ve kermesten elde edilecek gelirin kas hastalığıyla mücadele eden Uras Doğru'nun tedavisinde kullanılacağını belirtti.

Sergi ve kermesin iki gün boyunca açık olacağını ifade eden Taşkoparan, tüm vatandaşları sergi ve kermese davet etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
