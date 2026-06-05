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Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda asayiş, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, trafik tedbirleri ve kadına yönelik şiddet gibi konular ele alındı.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş ve genel güvenlik konularının yanı sıra uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi, okul ve öğrenci güvenliği, çevre ve doğa suçlarıyla mücadele, kadına yönelik şiddet ve trafik tedbirleri ele alındı.

Vali Turan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, 9. Hudut Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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