Kırklareli'nde Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı
Kırklareli'nde, eşini baltayla öldüren 64 yaşındaki Recep Çetin tutuklandı. Zanlı, polise teslim olduktan sonra adli makamlara sevk edildi ve tutuklama kararı verildi.
Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlı Recep Çetin'in (64) cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.
Zanlının savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.
Recep Çetin (64) dün İl Emniyet Müdürlüğüne gidip polise teslim olarak eşi Aysel Çetin'i (58) öldürdüğünü itiraf etmişti.
Zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polisler, Aysel Çetin'in başına aldığı darbeyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.