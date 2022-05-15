Kırklareli'nde doğa yürüyüşünde ormanda kaybolan üniversite öğrencilerini jandarma buldu - Haberler

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Kırklareli'nde doğa yürüyüşünde ormanda kaybolan üniversite öğrencilerini jandarma buldu

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nde doğa yürüyüşünde ormanda kaybolan üniversite öğrencilerini jandarma buldu

Kırklareli'nde doğa yürüyüşü yaptıkları sırada ormanda kaybolan üniversite öğrencileri, jandarma ekiplerince bulundu.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde doğa yürüyüşü yaptıkları sırada ormanda kaybolan üniversite öğrencileri, jandarma ekiplerince bulundu.

Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup öğrenci, Vize ilçesinin Aksicim ve Balkaya köyleri arasında doğa yürüyüşü yaptıkları sırada ormanda kaybolduklarını anladı.

Öğrenciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 100 öğrenci, jandarma ekiplerince Balkaya köyü yakınlarında ormanlık alanda bulundu.

Öğrenciler, jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile doğa yürüyüşlerine devam etti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli, Üniversite, Jandarma, Vize, Güncel, Haberler

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