Kırklareli'nde cip, otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında cip, otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken diğer sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kırklareli'nde cip, otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, F.B. idaresindeki 59 AF 767 plakalı otomobil, A.G. yönetimindeki A 4596 HC yabancı plakalı cip ve M.K'nin kullandığı 39 LL 951 plakalı kamyonet Turgutbey köyü yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel