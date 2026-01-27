Haberler

İl Özel İdaresi'ne yapılan ziyareti gizlice fotoğraflayıp basına verdiği öne sürülen personel tutuklandı

Kırklareli'de Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'ın ziyareti sırasında gizlice fotoğraf çeken ve kamera kayıtlarını silen personel tutuklandı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada, personelin çeşitli suçlamalarla gözaltına alındığı belirtildi.

KIRKLARELİ'de göreve yeni başlayan Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'ın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na gerçekleştirdiği ziyareti gizlice fotoğraflayıp, basına verdiği ve kurumun işlem bürosundaki bilgisayardan yaklaşık 1 aylık kamera kayıtlarını da sildiği öne sürülen İl Özel İdaresi personeli T.C.Ö., tutuklandı.

Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanlığı'na atanan Serdar Aslan, kendisine yapılan ziyaretlerin ardından iadeiziyaretlerde bulundu. Aslan, bu kapsamda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'nu da ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında gizlice çekilen bir fotoğraf basında yer alınca, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. İncelemede; fotoğrafları İl Özel İdaresi'nde görevli büro personeli T.C.Ö.'nün çektiği belirlendi. T.C.Ö.'nün, İl Özel İdaresi'nin işlem bürosundaki bilgisayara müdahalede bulunarak, yaklaşık 1 aylık kamera kayıtlarını da sildiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.C.Ö.'nün evinde arama yaptı. Dizüstü bilgisayar, 2 flaş bellek ile 2 cep telefonuna el konulan T.C.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.Ö. 'Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' ve 'Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarından tutuklandı.

KUŞÇUOĞLU HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında soruşturma izni verdiği, aralarında Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'nun da bulunduğu 5 kamu görevlisi hakkında 'Olası kast ile ölüme sebebiyet verme' suçunu işledikleri gerekçesiyle 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

