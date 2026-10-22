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Kırklareli İl Milli Eğitim'in yapay zeka projesi Trakya Kalkınma Ajansından hibe aldı

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Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yapay zeka projesi, Trakya Kalkınma Ajansından hibe desteği almaya hak kazandı. Ajansın 2026 Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos döneminde desteklenen projenin sözleşmesi imzalandı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı "Eğitimde Yapay Zeka ile Geleceği Şekillendiriyoruz II" projesi, Trakya Kalkınma Ajansından hibe desteği almaya hak kazandı.

Trakya Kalkınma Ajansı 2026 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz- Ağustos dönemi kapsamında desteklenen projenin sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz yer aldı.

Proje ile eğitimde dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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