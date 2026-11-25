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Kırklareli İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantıları sürüyor.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 18'inci birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, Kırklareli İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım programına alınan ancak akaryakıt, makine parkı ve personel yetersizliği nedenleriyle yapılamayacak bazı işlerin yatırım ve çalışma programından çıkarılmasına ilişkin madde görüşüldü.

İl Özel İdaresinden meclise sunulan çalışma programı oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca merkez ilçeye bağlı Kızılcıkdere köyü ile Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde tarımsal entegre tesis alanı amaçlı nazım imar planı ile uygulama imar planı değişikliği yapılmasına yönelik teklif, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Kaynak: AA