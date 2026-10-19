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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü silahların kilitli, çocuklardan uzak saklanmasını istedi

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, ateşli silahlar ve yivsiz av tüfeklerinin güvenli ve kilitli alanlarda saklanması için vatandaşlara uyarıda bulundu. Silahların çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde, boş ve şarjörleri ayrı olacak şekilde tutulması istendi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, ateşli silah ve yivsiz av tüfeklerinin emniyetli şekilde muhafaza edilmesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, ateşli silahların ve yivsiz av tüfeklerinin güvenli ve kilitli alanlarda saklanması gerektiği vurgulandı.

Silahların çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde tutulmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ateşli silahlarınızı, çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı, mümkünse kilitli ve güvenli yerlerde, boş ve şarjörleri ayrı olacak şekilde muhafaza edin. Unutmayalım; bir anlık ihmal, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Çocuklarımızın güvenliği, hepimizin sorumluluğudur. Silahlarınızı güvenli ve kilitli muhafaza edin, hayatları riske atmayın."

Kaynak: AA
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