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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde siyah ve kırmızı kod tatbikatı yapıldı

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde siyah ve kırmızı kod tatbikatı yapıldı
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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde siyah kod ve kırmızı kod tatbikatı düzenlendi. Eksi birinci kattaki mahkum koğuşu alanında güvenlik tehdidi ve yangın senaryolarının canlandırıldığı tatbikata itfaiye, AFAD, emniyet, adliye, ceza infaz kurumu ve UMKE ekipleri katıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "siyah kod" ve "kırmızı kod" tatbikatı düzenlendi.

Acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak ve ekipler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, hastanenin eksi birinci katındaki mahkum koğuşu alanında güvenlik tehdidi ve yangın girişimi senaryoları canlandırılarak müdahale süreçleri uygulandı.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli Adliyesi, Ceza İnfaz Kurumu ve UMKE ekiplerinin katıldığı tatbikatta, kurumlar arası işbirliği ve acil durumlara müdahale kapasitesi değerlendirildi.

Kaynak: AA
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