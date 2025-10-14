Kırklareli'de Köy Okulları Ziyareti ve Üniversite Eğitim Desteği

Kırklareli Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize ve Demirköy ilçelerinde köy okullarında incelemede bulundu.

Çırakoğlu, beraberindeki Vize Kaymakamı Kemal Balaban ve İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile ilçeye bağlı Kızılağaç İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Çırakoğlu, öğretmenlerle de bir araya geldi.

Çırakoğlu, daha sonra Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş ile Sivriler İlkokulunu ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Üniversite eğitim desteği

Vize Belediyesince üniversite eğitim desteği sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclisi kararıyla uygulanan üniversite eğitim desteğinin devam ettiğini belirtti.

Bu yıl liseden mezun olarak üniversiteye başlayan öğrencilere maddi destek sağlandığını aktaran Özalp, başvuruların 17 Ekim Cuma sona erdiğini kaydetti.

Üniversitede 2 yıllık yüksekokul kazanan öğrencilere 3 bin 500, 4 yıllık fakülte kazananlara 7 bin, 5 yıllık kazananlara 8 bin, 6 yıllık kazananlara ise 10 bin lira yardım yapılacağını bildiren Özalp, eğitime her zaman önem verdiklerini ifade etti.