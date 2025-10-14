Haberler

Kırklareli'de Köy Okulları Ziyareti ve Üniversite Eğitim Desteği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize ve Demirköy ilçelerinde köy okullarını ziyaret ederek eğitim durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Vize Belediyesinin üniversite eğitim desteği devam ediyor.

Kırklareli Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize ve Demirköy ilçelerinde köy okullarında incelemede bulundu.

Çırakoğlu, beraberindeki Vize Kaymakamı Kemal Balaban ve İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile ilçeye bağlı Kızılağaç İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Çırakoğlu, öğretmenlerle de bir araya geldi.

Çırakoğlu, daha sonra Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş ile Sivriler İlkokulunu ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Üniversite eğitim desteği

Vize Belediyesince üniversite eğitim desteği sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclisi kararıyla uygulanan üniversite eğitim desteğinin devam ettiğini belirtti.

Bu yıl liseden mezun olarak üniversiteye başlayan öğrencilere maddi destek sağlandığını aktaran Özalp, başvuruların 17 Ekim Cuma sona erdiğini kaydetti.

Üniversitede 2 yıllık yüksekokul kazanan öğrencilere 3 bin 500, 4 yıllık fakülte kazananlara 7 bin, 5 yıllık kazananlara 8 bin, 6 yıllık kazananlara ise 10 bin lira yardım yapılacağını bildiren Özalp, eğitime her zaman önem verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret belli oldu

Mert Yazıcıoğlu'nun "Kuruluş Orhan"dan alacağı ücret belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.