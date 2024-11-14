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Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Adam Teslim Oldu

Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Adam Teslim Oldu
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Kırklareli'de tartıştığı eşi Aysel Çetin'i başına baltayla vurarak öldüren Recep Çetin, olayın ardından polise gidip teslim oldu. Kadının cansız bedeni adli tıpa gönderildi.

KIRKLARELİ'de Recep Çetin (64), tartıştığı eşi Aysel Çetin'i (58) başına baltayla vurarak öldürdü. Çetin olayın ardından polise gidip teslim oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne giden Recep Çetin, eşini öldürdüğünü ve cesedinin de evde olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan Aysel Çetin'in başına aldığı balta darbesiyle öldüğünü belirledi. Aysel Çetin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltındaki Recep Çetin'in işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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