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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut İftar Sofrası'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ramazan boyunca düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek ramazanın bereketini paylaştı. Program, dua ve ezanla oruçların açılmasıyla sona erdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut "İftar Sofraları" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bulut, kapalı pazar yerinde düzenlenen programda, ramazanın bereketini ve dayanışmasını farklı mahallede kurulan iftar sofrasında yaşadıklarını söyledi.

Güzel bir ramazan ayı yaşadıklarını belirten Bulut, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

Bulut, kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Program, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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