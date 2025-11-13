Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, vefat eden Kemal Soykan ve Mehmet Ayaz'ın ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Bulut'un ev ziyaretleri sürecek.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ev ziyaretlerini sürdürüyor.
Bulut, bir süre önce hayatını kaybeden Kemal Soykan ve Mehmet Ayaz'ın ailelerini ziyaret etti.
Ailelere başsağlığı dileyen Bulut, ev ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.
Ziyaretlerde, Belediye Başkan Yardımcıları Kürşat Yamaner ile Burak Süzülmüş de yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel