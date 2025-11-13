Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Bulut, bir süre önce hayatını kaybeden Kemal Soykan ve Mehmet Ayaz'ın ailelerini ziyaret etti.

Ailelere başsağlığı dileyen Bulut, ev ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

Ziyaretlerde, Belediye Başkan Yardımcıları Kürşat Yamaner ile Burak Süzülmüş de yer aldı.