Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Bulut, ziyaretinde hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hasta yakınlarıyla da sohbet eden Bulut, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Bulut, hastanede tedavi gören çocuklara da oyuncak hediye etti.

Her fırsatta hastane ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Bulut, hastaların tedavi sürecinde moral ve motivasyona ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.