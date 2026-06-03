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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer yetkililerle bir araya gelerek yerel yönetim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi paylaştı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret eden Bulut, Kırklareli'nde yürütülen yerel yönetim çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi paylaştı.

Bulut, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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