Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Teşhisi Konulan 7 Kişi Tedavi Altında

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 7 hasta tedavi ediliyor. Kene ısırığı sonrası rahatsızlanan bu kişilerin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 7 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 7 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne, 1 Ocak-17 Temmuz tarihlerinde ise vücuduna kene yapışan 47 kişi başvurdu.

Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 38'i taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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