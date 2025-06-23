Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 42 yaşındaki Fidan Çeküç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvuran kadın, gerekli müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesine, 19 Haziran'da da Ankara'ya sevk edildi.
Çeküç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.