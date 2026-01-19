Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, göreve başladı

KIRIKKALE Valiliği'ne atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı.

Kırıkkale Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, valilikte tören mangası ile karşılandı. Karşılamaya; Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve protokol üyeleri katıldı.

'KAPIMIZI SONUNA KADAR AÇIK TUTACAĞIZ'

Sarıibrahim, görevine bugün itibarıyla başladığını belirterek, "Anadolu'nun kalbinde yer alan; demir-çelikten silah ve savunma sanayisine, tarımdan ulaşıma kadar ülkemizin stratejik can damarlarından biri olan Cumhuriyet şehri Kırıkkale'de göreve başlamanın büyük onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Bizleri bu onurlu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya sizlerin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum. Göreve başladığımız andan itibaren hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf, hesap verebilir, vatandaş odaklı ve çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte Kırıkkale'mize hizmet etmeye sonsuz bir gayretle çalışacağız. Bu manada kapımızı, tüm hemşerilerimize sonuna kadar açık tutacağız" dedi.