Haberler

Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, göreve başladı

Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRIKKALE Valiliği'ne atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı.

KIRIKKALE Valiliği'ne atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı.

Kırıkkale Valiliğine atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, valilikte tören mangası ile karşılandı. Karşılamaya; Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve protokol üyeleri katıldı.

'KAPIMIZI SONUNA KADAR AÇIK TUTACAĞIZ'

Sarıibrahim, görevine bugün itibarıyla başladığını belirterek, "Anadolu'nun kalbinde yer alan; demir-çelikten silah ve savunma sanayisine, tarımdan ulaşıma kadar ülkemizin stratejik can damarlarından biri olan Cumhuriyet şehri Kırıkkale'de göreve başlamanın büyük onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Bizleri bu onurlu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya sizlerin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum. Göreve başladığımız andan itibaren hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf, hesap verebilir, vatandaş odaklı ve çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte Kırıkkale'mize hizmet etmeye sonsuz bir gayretle çalışacağız. Bu manada kapımızı, tüm hemşerilerimize sonuna kadar açık tutacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı