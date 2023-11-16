Kırıkkale Milletvekilinden Savunma Bakanı Güler'e: "Mke'de Meydana Gelen Patlamaların Sebeplerinin Araştırılarak Yenilerinin Önlenmesi İçin...

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e, Kırıkkale’deki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tesislerinde meydana gelen patlamaları anımsattı. Önal, "Son dönemlerde kurumda meydana gelen bu patlamaların sebeplerinin araştırılarak yenilerinin meydana gelmesini önlemek için yapılan bir çalışmanız oldu mu? Yeni patlamaların yaşanma ihtimali karşısında sizleri şimdiden önlem almaya davet ediyoruz" dedi.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, Kırıkkale'deki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tesislerinde meydana gelen patlamaları anımsattı. Önal, "Son dönemlerde kurumda meydana gelen bu patlamaların sebeplerinin araştırılarak yenilerinin meydana gelmesini önlemek için yapılan bir çalışmanız oldu mu? Yeni patlamaların yaşanma ihtimali karşısında sizleri şimdiden önlem almaya davet ediyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün, MSB ve Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın 2024 yılı bütçeleri görüşülüyor. Burada konuşan CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal şöyle konuştu:

"Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 3/1/2021 tarihinde yapı ve statüsü değiştirilerek anonim şirkete dönüştürüldü. Büyük tartışmalardan sonra anonim şirket olan kurumda şaibeler, kurumla ilgili şikayetler, çalışanların yaşadıkları mağduriyetler bir türlü bitmek bilmedi. Verilen sözler çabuk unutuldu.

Şirketleşme sürecinde Kırıkkale'de fabrikaların daha işlevsel hale getirileceği sözü verilmişti. Ancak iddia edildiği gibi olmadı. Söylenenler sadece söz olarak kaldı. Üretim kapasiteleri düşürüldü, bazı fabrikaların Kırıkkale ile olan bağları koparıldı. Kırıkkale'de üretimde çağ atlatacak denilen fabrikalar başka illere kaydırılmaya başlandı.

Kurum, anonim şirket olduktan sonra MKE A.Ş. Yönetim Kurulunda alınan ilk karar, 1953 yılından beri kurumda faaliyet gösteren ihale, alım satım, kurum içi denetim gibi hususları titizlikle inceleyen Teftiş Kurulu'nun kaldırılması oldu. Buradan soruyoruz: MKE Teftiş Kurulu hangi gerekçeyle kaldırıldı? Teftiş Kurulu kaldırıldıktan sonra kurum içi denetim, inceleme ve soruşturmalar hangi mekanizma tarafından yürütülüyor?

Son dönemlerde kurumda meydana gelen patlama vakaları hızla artış göstermiştir. Kurumun Elmadağ'da bulunan Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 16 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda oluşan yangın sebebiyle 5 işçi kardeşimiz şehit olmuştur. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kurumun Ankara Kayaş'ta bulunan Kapsül Fabrikası'nda 18 /7/2023 tarihinde meydana gelen patlamada 4 işçi kardeşimiz yaralanmıştır. Yine, kurumun Kırıkkale'de bulunan bazı fabrikalarında da sık sık iş kazası haberleri basına yansıyor.

Kurumun Kayaş'taki Kapsül Fabrikası'nda İş Güvenliği Müdürü'nün EYT'li olduğu için ayrıldığı, yerine üç ay boyunca atama yapılmadığı, bu süre boyunca iş sağlığı ve güvenliği biriminin kapalı olduğu, 5 işçi kardeşimizin kurumda meydana gelen patlama sonucu şehit olmasından iki gün sonra iş güvenliği birim inin yeniden kurulduğu iddiaları doğru mudur? Son dönemlerde kurumda meydana gelen bu patlamaların sebeplerinin araştırılarak yenilerinin meydana gelmesini önlemek için yapılan bir çalışmanız oldu mu? Yeni patlamaların yaşanma ihtimali karşısında sizleri şimdiden önlem almaya davet ediyoruz."