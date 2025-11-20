Haberler

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRIKKALE'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi, hafif yaralandı.

KIRIKKALE'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi, hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda Şehit Şükrü Ceylan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Başka bir araçtan yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan T.K. idaresindeki 16 AFH 907 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Arkadan gelen M.D. kontrolündeki 06 CJV 278 plakalı otomobil ile F.T. yönetimindeki 42 AFG 279 plakalı cip ve H.C. idaresindeki 06 EVL 913 plakalı otomobil de birbirlerine çarptı. Kazada sürücü T.K. ile otomobillerde bulunan H.S., C.C. ve H.C.C. yaralandı. İhbarla kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan köprülü kavşak, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.