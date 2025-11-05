Kırıkkale'de Zimmet Suçlaması: Eski Belediye Başkanı Gözaltında
Kırıkkale'de Hacılar beldesinin eski belediye başkanı M.K. ile iki belediye çalışanı, zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale'de merkeze bağlı Hacılar beldesinin eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 3 zanlı "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Eski Hacılar Belde Belediye Başkanı M.K. ile belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve muhasebeci H.H.D'ye "zimmet" suçlamasıyla gözaltı işlemi uygulandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel