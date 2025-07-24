Kırıkkale'de Yaralı Leylek Kurtarıldı

Kırıkkale'de Yaralı Leylek Kurtarıldı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir çiftçi, ayağına misina dolanan ve vücuduna olta iğnesi batan bir leyleği kurtardı. Leylek, tedavi için ilgili kurumlara teslim edildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ayağına misina dolanan ve vücuduna olta iğnesi batan leylek, bir çiftçi tarafından kurtarıldı.

Kapulukaya Baraj Gölü çevresinde çiftçilik yapan Hasan Tarık Bozkoyun, yaralı halde bir leylek buldu.

Leyleğin ayağına dolanan misinayı çıkaran Bozkoyun, tedavisi için kuşu ilgili kurumlara teslim etti.

Bozkoyun, Kapulukaya Baraj Gölü'nde oltacıların geride bıraktığı misina ve olta iğnelerinin, bölgedeki doğal yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Uzun süredir bölgede yaşadığını anlatan Bozkoyun, "Yaralı halde bulduğum bir leyleğin ayağına misina dolandığını ve olta iğnesinin de vücuduna battığını gördüm. Hemen misinayı ayağından çıkarttım. Olta iğnesi bizi aştığı için bilinçli müdahale gerekiyordu. Jandarma ve ilgili kurumlara bilgi verilerek leylek koruma altına alındı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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