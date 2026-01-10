Haberler

Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 3 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.K. ve 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
