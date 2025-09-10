Haberler

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 46 yaşındaki Mustafa Ergül ve 56 yaşındaki Ercan Dilekçi yaşamını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, her iki sürücünün araçlarda sıkıştığını belirledi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Ergül (46) idaresindeki 71 ET 098 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Osmangazi Mahallesi mevkisinde Ercan Dilekçi'nin (56) kullandığı 71 BH 827 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlarda sıkışan sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
