Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Kırıkkale'de meydana gelen otomobil kazasında 55 yaşındaki M.G. hayatını kaybetti. D.S. yönetimindeki araç, refüje çarparak devrildi.
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
D.S. (55) idaresindeki 06 MUL 35 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Aşağımahmutlar Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan M.G. (55) olay yerinde yaşamını yitirdi.
M.G'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel