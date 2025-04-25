Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından görüntülendi. Yarış yapan motosikletlerden birinin yayaya çarpması ve başka kazalar görüntülerle kaydedildi.
Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Kazalara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda yarış yapan iki motosikletten birinin yayaya çarptıktan sonra araçtan düştüğü anlar yer aldı.
Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'ndaki bir başka kazada, üzerinde araç olan bir çekicinin otomobile çarpması kameralara yansıdı.
Otogar Kavşağı'nda ise taksinin elektrikli skuter ile çarpışması kameralarca kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel