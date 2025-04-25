Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin savunma

Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından görüntülendi. Yarış yapan motosikletlerden birinin yayaya çarpması ve başka kazalar görüntülerle kaydedildi.

Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kazalara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda yarış yapan iki motosikletten birinin yayaya çarptıktan sonra araçtan düştüğü anlar yer aldı.

Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'ndaki bir başka kazada, üzerinde araç olan bir çekicinin otomobile çarpması kameralara yansıdı.

Otogar Kavşağı'nda ise taksinin elektrikli skuter ile çarpışması kameralarca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.